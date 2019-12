Donne nello spazio, AstroChristina conquista un nuovo record

Continuano a fioccare sui social network i messaggi di congratulazioni per Christina Koch, l'astronauta della Nasa che è diventata ufficialmente la donna con più giorni consecutivi nello spazio, superando il record di 288 giorni conquistato nel 2017 dalla veterana Peggy Whitson. Sul terzo gradino del podio resta ancora ben salda Samantha Cristoforetti, con i suoi 199 giorni vissuti nello spazio grazie alla missione Futura dell'Agenzia spaziale italiana (Asi).

"I record sono fatti per essere superati... è un segno del progresso! Congratulazioni AstroChristina", scrive su Twitter Peggy Whitson, che detiene ancora il primato americano per la maggior quantità di tempo trascorsa in orbita, con ben 665 giorni accumulati. Ormai in pensione da un anno e mezzo, AstroPeggy ha voluto inviare anche un messaggio video, registrato al ritorno da un volo a gravità zero. Fluttuando davanti alla telecamera, con un grande sorriso sul volto, ha detto alla collega Christina "sono molto felice per te" e ha concluso esclamando ironicamente: "sappiamo tutte che la gravità fa schifo!".

Complimenti altrettanto entusiasti sono arrivati dalle attrici Naomi Ackie e Kelly Marie Tran, tra i protagonisti dell'ultimo episodio di Star Wars. "E' incredibile, siamo così ispirate dal tuo lavoro, quello che stai facendo per la scienza, per le donne e per il mondo", hanno detto in un video pubblicato sul profilo della Stazione spaziale internazionale (Iss).

Anche i colleghi uomini di AstroChristina hanno voluto esternare la loro ammirazione, come nel caso del britannico Tim Peake, astronauta dell'Agenzia spaziale europea (Esa), che su Twitter ha scritto:

"Congratulazioni AstroChristina. E' stato grandioso seguire quello che tu e il resto dell'equipaggio avete fatto quest'anno". Tra gli eventi memorabili del 2019 resterà infatti la prima passeggiata spaziale di sole donne, che il 18 ottobre ha visto protagonista proprio Christina Koch insieme alla collega Jessica Meir. Anche il 2020 continuerà sulla stessa lunghezza d'onda, visto che AstroChristina si prepara a festeggiare il suo 41esimo compleanno in orbita rafforzando il record di permanenza nello spazio: secondo le previsioni della Nasa, spenderà ben 328 giorni consecutivi sulla Stazione spaziale prima di fare ritorno sulla Terra a febbraio