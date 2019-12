Auguri dalla Stazione Spaziale VIDEO

Tanti auguri dallo spazio: in un video su Twitter l'equipaggio della Stazione Spaziale e il suo comandante Luca Parmitano fanno gli auguri in versione natalizia indossando una maglietta a righe bianche e rosse, cappellini da Babbo Natale e corna di renna.

"Molti in questo periodo dell'anno passa il tempo con la famiglia e gli amici e noi abbiamo speciali amici a bordo: il nostro equipaggio", osserva l'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa), che nel video è in compagnia dei colleghi americani Andrew Morgan, Christina Koch e Jessica Meir.

Il pensiero degli astronauti va a chi, come loro, è costretto a trascorrere questo periodo di festa lontano dalla famiglia: "pensiamo- dicono - a tutte le persone che per motivi di lavoro si trovano in aree critiche e che per questo non possono stare vicini a famiglia e emici queste feste ".

Gli astronauti raccontano che in occasioni delle feste guarderanno i film di Natale, primo fra tutti "Il Grinch" e che i loro piatti delle feste sono salmone affumicato, sidro, cioccolata calda e perfino una torta. A completare gli auguri, infine, una capriola e l'albero di Natale.





