Per AstroLuca la passeggiata spaziale più critica DIRETTA DALLE 11,30

E' tutto pronto per la nuova passeggiata spaziale di Luca Parmitano, la terza e più critica delle attività extraveicolari (Eva) programmate per la manutenzione del cacciatore di antimateria Ams-02. Alle 12:50 (ora italiana), l'astronauta dell'Agenzia spaziale europea (Esa) uscirà dalla Stazione spaziale internazionale (Iss) insieme al collega della Nasa Andrew Morgan, con l'obiettivo di installare la nuova pompa di raffreddamento dello strumento. L'operazione, chiamata 'The Money Run', dovrebbe durare sette ore e mezza, secondo quanto riporta l'Esa sul suo blog.

Come nelle due precedenti passeggiate spaziali del 15 e 22 novembre, anche stavolta AstroLuca sarà il leader, riconoscibile dalle strisce rosse sulla tuta bianca, mentre Morgan indosserà una tuta completamente bianca.

La loro missione sarà supportata dalle colleghe Christina Koch e Jessica Meir, che dall'interno della Iss comanderanno il braccio robotico Canadarm2. AstroLuca lo 'cavalcherà' portando con sé la nuova pompa fino al sito dell'Ams-02, dove Morgan arriverà invece muovendosi separatamente lungo il traliccio. Intorno alle 14:10 inizierà l'installazione della nuova pompa.

Alle 14:55 Parmitano risalirà sul braccio robotico per spostarsi in una seconda postazione di lavoro, dove collegherà i primi sei tubi. Alle 17:10 raggiungerà una terza postazione dove collegherà gli ultimi due tubi. Il rientro nella Stazione spaziale è previsto intorno alle 20.