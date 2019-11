Oggi la passeggiata spaziale di AstroLuca DIRETTA

E' la giornata della passeggiata spaziale più avventurosa di sempre, nella quale l'astronauta Luca Parmitano, impegnato nella missione Beyond dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa), e il collega Andrew Morgan della Nasa dovranno 'ringiovanire' il cacciatore di antimateria Ams-02 (Alpha Magnetic Spectrometer).

Ruolo di leader per tutte le passeggiate spaziali per Ams-02

AstroLuca sarà leader dell'intera serie di passeggiate spaziali previste per sostituire le pompe di raffreddamento di Ams-02. Lo ha detto all'ANSA il capo del Gruppo di esplorazione dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa), Bernardo Patti, a poche ore dalla prima attività extraveicolare per l'Ams condotta da AstroLuca con il collega Anrew Morgan della Nasa. Questa serie di passeggiate spaziali, ha detto Patti, potrebbe comprenderne da 3 a 5, a seconda delle eventuali difficoltà".

"Al momento le attività extraveicolari previste sono tre, ma sappiamo che con molta probabilità potranno essere fino a 5, a seconda delle difficoltà che si potrebbero incontrare", ha detto ancora Patti. "In ogni caso - ha aggiunto - Luca Parmitano sarà leader di tutte le passeggiate spaziali per l'Ams-02: è la persona giusta, è lui che l'addestramento per eseguirle, considerando la sua preparazione come pilota sperimentatore dell'Aeronautica Militare". Luca Parmitano è il primo astronauta europeo ad avere il ruolo di leader di una passeggiata spaziale ed è riconoscibile per le strisce rosse su braccia e gambe. La tuta di Andrew Morgan è invece completamente bianca.

Il programma della passeggiata spaziale

Secondo il programma di Esa e Nasa, la prima cosa che dovrà fare Luca Parmitano sarà raggiungere il braccio robotico della Stazione Spaziale, il Canadarm: un'operazione che richiederà circa 15 minuti. Altrettanto sarà il tempo necessario ad AstroLuca per agganciarsi al braccio robotico, che dovrà trasportarlo, in modo davvero acrobatico, fino allo strumento Ams-02, una struttura delle dimensioni di una stanza e pesante oltre sette tonnellate. Il percorso durerà circa venti minuti e l'astronauta lo percorrerà sospeso sull'estremità del braccio robotico. Complessivamente, quindi, questa prima fase richiederà almeno un'ora e Luca Parmitano potrebbe cominciare a lavorare sull'Ams-02 poco dopo le 14,00.

AstroLuca ha raggiunto il cacciatore di antimateria Ams-02

Luca Parmitano ha raggiunto il cacciatore di antimateria Ams-02 (Alpha Magnetic Spectrometer) e si è messo al lavoro per installare i maniglioni di sicurezza ai quali lui e il collega Andrew Morgan dovranno ancorarsi nelle prossime passeggiate spaziali. L'astronauta dell'Esa, o Luca Skywalker come i suoi colleghi lo chiamano in questi giorni, dovrà poi smontare il portello delle dimensioni di circa un metro quadrato che protegge dai detriti spaziali l'impianto di raffreddamento dello strumento, costruito dal Cern e al quale l'Italia ha contribuito con il fisico Roberto Battiston, che ha guidato la partecipazione dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn), e l'Agenzia Spaziale Italiana (Asi). Il portello dovrà essere smontato e staccato dall'Ams-02, che nel frattempo è stato disattivato. L'apertura sarà il punto di accesso per le operazioni delle prossime passeggiate spaziali. Il ruolo di Morgan è assistere AstroLuca per passargli gli strumenti di lavoro, progettati a Terra negli ultimi tre anni.