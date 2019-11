50 anni fa la missione Apollo 12, la seconda a toccare la Luna

Domani compie 50 anni la missione Apollo 12, la seconda ad atterrare sulla Luna. E' rimasta celebre la frase dell'astronauta Charles Conrad, che poggiando il piede disse: "Sarà stato piccolo per Neil, ma è un gran passo per me". La capsula, con a bordo il comandante Conrad, il pilota del modulo di comando, Richard Gordon, e il pilota del modulo lunare, Alan Bean, fu lanciata il 14 novembre 1969 dal Kennedy Space Center, in Florida, a quattro mesi dall'Apollo 11.

Dopo un viaggio di cinque giorni, Conrad e Bean atterrarono sulla Luna il 19 novembre, mentre Gordon rimase nel modulo di comando nell'orbita lunare. L'allunaggio avvenne esattamente dove era stato previsto, nella parte sud-orientale dell'Oceano delle Tempeste, a pochi passi dal sito dove la sonda robotica americana Surveyor 3, era atterrata il 20 aprile 1967.

Il primo a scendere dal modulo lunare fu il comandante della missione Apollo 12, Conrad, che appena posato piede sulla Luna esclamò: "Whoopee! sarà stato un piccolo passo per Neil, ma è stato grande per me!" In seguito, spiega la Nasa sul suo sito, l'astronauta dichiarò di aver detto quella frase per vincere una scommessa fatta con un amico, dimostrandogli che non era la Nasa a scrivere i commenti degli astronauti. Conrad e Bean restarono sulla superficie della Luna per circa 32 ore, rispetto alle 21 ore dell'Apollo 11.

Durante il 'soggiorno' lunare ci furono due passeggiate sulla superficie della Luna che durarono complessivamente 5 ore. Durante una delle due attività extraveicolari (EVA) i due astronauti visitarono anche Surveyor 3, rimuovendo alcune parti in modo da riportarle sulla Terra. I due astronauti avevano portato sulla superficie della Luna anche la prima telecamera a colori, ma purtroppo tutti i video girati sono stati persi perché Bean puntò accidentalmente la fotocamera verso il sole, distruggendo il sensore della fotocamera.

Finita l'esplorazione della superficie, il modulo lunare Intrepid è decollato dalla Luna il 20 novembre e dopo l'aggancio con il modulo di comando, l'Apollo 12 è partito per la Terra che ha raggiunto il 24 novembre chiudendo la sua missione con un tuffo nell'oceano Pacifico.