Il cargo Cygnus agganciato alla Stazione Spaziale

Il cargo Cygnus si è agganciato alla Stazione Spaziale Internazionale, consegnando a bordo 3,7 tonnellate di rifornimenti e materiali scientifici, compresi quelli che serviranno a potenziare il cacciatore di antimateria Ams (Alpha Magnetic Spectrometer), in funzione dal 2011 all'esterno della stazione orbitale, e che dovranno essere installati in una serie di passeggiate spaziali in programma a breve, con il comandante della stazione orbitale Luca Parmitano, dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa).

Il modulo pressurizzato che trasporta i rifornimenti è costruito in Italia, a Torino, dalla Thales Alenia Space (Thales - Leonardo), mentre il modulo di servizio è costruito dall'americana Northrop Grumman. Lanciato sabato 2 novembre, il cargo Cygnus è stato agganciato dal braccio robotico della Stazione Spaziale manovrato dalle americane Jessica Meir e Christina Koch.

Si è ricostituita così la coppia rosa dei record che lo scorso 18 ottobre è stata protagonista della prima passeggiata spaziale interamente al femminile. Chissà se saranno sempre loro, o gli uomini di bordo, a cucinare i primi biscotti al cioccolato nello spazio, grazie al fornetto arrivato a bordo del cargo Cygnus insieme a rifornimenti e dimostratori tecnologici di satelliti dell'esercito americano.



Il forno, sviluppato da Zero G Kitchen e Nanoracks, permetterà di fare i primi esperimenti di cucina in vista delle missioni di lunga durata verso la Luna e Marte. Progettato per operare in condizioni di microgravità, ha elementi riscaldanti che focalizzano il calore al centro, come fa un fornetto tostapane, raggiungendo i 177 gradi durante la cottura. Gli astronauti metteranno i biscotti da cucinare su un apposito vassoio che li terrà bloccati, impedendo che fluttuino in aria.