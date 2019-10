Hubble festeggia Halloween con uno 'spettro cosmico'

Con i suoi due occhi luminosi e la bocca aperta, potrebbe sembrare il volto di un fantasma e invece sono due galassie in collisione: è l'immagine con cui il telescopio spaziale Hubble 'festeggia' Halloween.



Scattata lo scorso 19 giugno, la foto mostra due galassie ad anello, abbastanza rare nell'Universo. Per riuscire ad avere quella forma infatti, la collisione deve avvenire con il giusto orientamento. In breve le due galassie si fondono completamente, occultando per sempre il loro passato. Dunque si tratta di un 'fugace' momento quello della collisione. Le due galassie riprese da Hubble si trovano a 704 milioni di anni luce dalla Terra e insieme formano il sistema Arp-Madore.



Anche l'affiancamento dei due ammassi centrali di stelle, che formano gli occhi e hanno la stessa dimensione, è qualcosa di poco comune da vedere, visto che di solito la galassia più piccola viene divorata da quella vicina più grande.