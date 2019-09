AstroLuca ha festeggiato i suoi 43 anni in palestra

Luca Parmitano ha festeggiato i suoi 43 anni in palestra, con tanto di decorazioni. "ARED, la nostra palestra orbitale: il posto migliore da decorare per il mio compleanno!" ha scritto l'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa) nel messaggio con cui ha pubblicato la foto su Twitter.



Nella foto si vede l'angolo palestra della Stazione Spaziale Internazionale decorato con un disegno di Snoopy che porge la torta di compleanno e con la scritta Happy Birthday, mentre l'astronauta, in orbita per la missione Beyond dell'Esa, mostra il numero 43 con le mani.