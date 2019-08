L’uragano Dorian visto dallo spazio

L'uragano Dorian che sta attraversando l'Atlantico è stato fotografato dai satelliti, mentre il Kennedy Space Center della Nasa si sta preparando a resistere all'arrivo della tempesta che potrebbe colpire la Florida il 2 settembre

Le ultime immagini del satellite GOES-East dell'ente americano per le ricerche sull'atmosfera e gli oceani (Noaa) mostrano l'uragano mentre si fa strada attraverso il Mar dei Caraibi. Secondo le previsioni del Centro nazionale americano per gli uragani (Nhc), l'uragano si sta dirigendo verso nord-ovest e dovrebbe raggiungere le Bahamas settentrionali durante il fine settimana, per poi colpire la Florida il 2 settembre. Tuttavia, lo stesso centro precisa che le previsioni sono soggette a modifiche man mano che la tempesta si sviluppa.

Nel frattempo il Centro Spaziale della Nasa si prepara all'arrivo della tempesta. Tali preparativi includono la chiusura al pubblico a partire dal primo settembre e la messa in sicurezza della grande torre di lancio alta 120 metri, chiamata Mobile Launcher, che sosterrà il razzo Space Launch System della Nasa, con cui partiranno le missioni umane per la Luna del programma Artemis, che intende riportarvi gli astronauti entro il 2024. La torre si trova attualmente sulla piattaforma di lancio 39B per un test e sarà spostata nell'edificio alto 160 metri del Kennedy Space Center, dedicato all'assemblaggio dei veicoli spaziali.

"Abbiamo un uragano, che dovrebbe arrivare in Florida - ha detto Derrol Nail della Nasa - e quindi questa particolare torre di lancio, che è alta 120 metri, rischia ovviamente di essere danneggiata se un uragano la colpisce".

L'agenzia ha già preparato il suo enorme mezzo cingolato, il Crawler-transporter, realizzato nell'era Apollo per trasportare il razzo Saturn V, per mettere al sicuro la torre, spostandola nell'edificio: l'operazione richiederà un po' di tempo dal momento che il trasportatore cingolato viaggia a soli 1,6 chilometri orari.