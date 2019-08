Riuscito l’aggancio della Soyuz del robot Fyodor alla Stazione Spaziale

Dopo il fallimento di sabato scorso, la navetta russa Soyuz con a bordo il cosmonauta robot Fyodor si è agganciata correttamente alla Stazione Spaziale (Iss). Ad aprire il portello e accogliere il cosmonauta robot, l’astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa), Luca Parmitano, e i colleghi Andrew Morgan e il comandante Alexander Skvortsov.





Stando a quanto riportato dalla Nasa e dall’agenzia spaziale russa Roscosmos, per rendere possibile l’aggancio, il comandante russo Alexander Skvortsov ha dovuto spostare manualmente in un nuovo ‘parcheggio’, sul modulo russo Poisk, la Soyuz MS-13, che lo scorso 20 luglio ha riportato sulla Iss Luca Parmitano, lasciando così il posto sul modulo russo Zvezda alla navetta MS-14, decollata il 22 agosto da Baikonur con a bordo Fyodor. La complessa manovra di cambio parcheggio è durata poco meno di mezz’ora, intorno alle 6 del mattino di oggi, ora italiana, mentre la Stazione Spaziale stava sorvolando la città di Pechino.





Il precedente tentativo di aggancio della Soyuz MS-14 proprio sul modulo Poisk, secondo quanto riportato nei giorni scorsi dalle agenzie di stampa russe, era andato a vuoto a causa di una fluttuazione della navetta e a un problema con il sistema automatizzato di aggancio Kurs. Il robot antropomorfo Fyodor effettuerà alcuni test a bordo della Iss e aiuterà gli astronauti a svolgere alcuni esperimenti scientifici, dialogando con loro. La sua permanenza in orbita dovrebbe durare poco meno di due settimane.





Oltre a Fyodor, la nuova Soyuz porta a bordo 658 chilogrammi di cibi, rifornimenti e attrezzature scientifiche, tra cui il telescopio italiano Mini-EUSO per lo studio della Terra ai raggi ultravioletti, frutto di una collaborazione tra l’Agenzia Spaziale Italiana (Asi), l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn) e diverse università italiane.