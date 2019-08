'Plutone è un pianeta' per il capo della Nasa

Plutone ha un nuovo supporter di peso: si tratta dell'amministratore capo della Nasa Jim Bridenstine, che si è dichiarato pubblicamente favorevole alla classificazione del corpo celeste come un vero e proprio pianeta. Lo ha fatto durante una visita all'Università del Colorado a Boulder, a poche ore dal 13esimo anniversario del declassamento di Plutone a pianeta nano, stabilito nel 2006 dall'Unione astronomica internazionale (Iau) e da allora al centro di infinite polemiche.

My favorite soundbyte of the day that probably won't make it to TV. It came from NASA Administrator Jim Bridenstine. As a Pluto Supporter, I really appreciated this. #9wx #PlutoLoversRejoice @JimBridenstine pic.twitter.com/NdfQWW5PSZ