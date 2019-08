Al via la passeggiata spaziale che prepara il futuro - DIRETTA DALLE 14,00

Tutto pronto per la passeggiata spaziale che prepara il futuro, con l’installazione sulla Stazione Spaziale (Iss) delle strutture per l’aggancio delle navette per gli astronauti costruite dai privati SpaceX e Boeing. A uscire sono gli americani Nick Hague e Andrew Morgan che, indossate le tute, a partire dalle 14:20 italiane, inizieranno l'attività extraveicolare. E' possibile seguire in diretta streaming il loro lavoro in orbita sul canale Scienza e Tecnica dell’ANSA, a partire dalle 14:00.





Della durata di circa sei ore e mezza, è la prima passeggiata spaziale della Expedition 60, di cui fa parte anche l’astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa), Luca Parmitano, in orbita dal 20 luglio. Mentre i suoi colleghi lavoreranno all’esterno della Stazione Spaziale, AstroLuca sarà impegnato in una serie di esperimenti a bordo, come lo studio dei batteri e del differenziamento cellulare in orbita, nell’ambito della missione Beyond dell’Esa, iniziata il 20 luglio 2019. Nei prossimi mesi anche lo stesso Parmitano potrebbe essere protagonista di una o più passeggiate spaziali, dopo quelle della missione Volare del 2013, una delle quali da brivido.



Gli astronauti americani Andrew Morgan (a sinistra) e Nick Hague, con le loro tute, si preparano per la passeggiata spaziale (fonte: NASA)

Tutto il necessario per installazione la nuova struttura di attracco Ida 3 (International Docking Adapter-3) per le future navette private è arrivato sulla Stazione Spaziale a bordo della capsula Dragon della SpaceX, che il 28 luglio 2019 ha portato sulla Stazione Spaziale rifornimenti e attrezzature scientifiche. Il nuovo attracco, conclude la Nasa, “aprirà sempre di più la Stazione Spaziale ai voli commerciali, favorendo lo sviluppo di una robusta economia dello spazio nell’orbita bassa terrestre”.

Il 15 novembre e' attesa la navetta Crew Dragon della SpaceX, in un volo di prova con i veterani Bob Behnken e Douglas

Hurley: una breve visita perche' il 22 novembre la navetta e il suo equipaggio dovranno rientrare sulla Terra. Poi e' attesa la Starliner della Boeing, che dovrebbe agganciarsi alla Stazione Spaziale il primo dicembre; anche qui a bordo tre veterani come Mike Finke, Nicole Mann e Chris Ferguson.