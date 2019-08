La sonda indiana Chandrayaan 2 è nell'orbita lunare

La sonda indiana Chandrayaan 2 è entrata nell'orbita lunare. Lo ha annunciato l'Agenzia spaziale indiana Isro (Indian Space Research Organisation). "La durata della manovra è stata di 1738 secondi (poco meno di mezz'ora)", ha precisato l'Isro su Twitter. La missione, prosegue il tweet, "aiuterà a comprendere meglio origine ed evoluzione della Luna". L'allunaggio è previsto il 7 settembre nel Polo Sud lunare, mai toccato in precedenza.

Se tutto andrà per il meglio, l'India diventerà il quarto Paese, dopo Stati Uniti, ex Unione Sovietica e Cina, a sbarcare sul nostro satellite.

"Nelle prossime settimane - precisa l'Isro - sono in programma altre quattro manovre per far entrare la sonda nell'orbita finale, che la porterà a sorvolare i poli lunari da una quota di circa 100 chilometri". Nel frattempo, il 2 settembre è previsto il rilascio del lander Vikram, che dovrà compiere due manovre prima della discesa che lo porterà sul suolo lunare. Una volta sbarcato sulla superficie del satellite, il lander libererà il rover Pragyan, che studierà le caratteristiche dell'area.

Dopo un primo rinvio per un problema tecnico al lanciatore la sonda Chandrayaan 2 è stata lanciata il 22 luglio 2019 dallo Satish Dhawan Space Centre, a Sriharikota, nel Tamil Nadu. Il suo stato di salute è continuamente monitorato dal centro di controllo, il Mission Operations Complex (Mox), a Bangalore, con il supporto delle antenne dell'Indian Deep Space Network (Idsn), a Byalalu.