Selfie di Astroluca dalla Stazione spaziale internazionale

Selfie dalla Stazione spaziale internazionale di Astroluca, impegnato nella missione Beyond.



Per l'astronauta italiano Luca Parmitano la missione Beyond ('Oltre') è iniziata lo scorso 21 luglio. Trascorrerà duecento giorni nella Stazione spaziale internazionale fra passeggiate spaziali ed esperimenti volti a preparare l'uomo ai lunghi viaggi verso Luna e Marte.



Astroluca vi è arrivato dopo un viaggio di sei ore a bordo della Soyuz MS-13, insieme con l'americano Andrew Morgan e il russo Alexander Skvortsov. E avrà il comando nella seconda parte della missione, primo italiano e terzo europeo ad avere questo ruolo.