In un video l'incontro ravvicinato con l'asteroide Ryugu

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - L'11 luglio scorso la sonda giapponese Hayabusa 2 ha avuto un incontro ravvicinato con l'asteroide Ryugu e l'intero evento è stato fotografato da una piccola fotocamera presente a bordo: ora l'agenzia spaziale giapponese (Jaxa) ha messo insieme le foto scattate a pochi secondi di distanza l'una dall'altra, in un video emozionante.



Le immagini mostrano la sonda in avvicinamento: a pochissima distanza dal suolo Hayabusa 2 spara un esplosivo per estrarre materiale più in profondità e poi "rimbalza" via, tornando in orbita intorno a Ryugu.



La fotocamera è entrata in funzione ad un'altezza di circa otto metri sulla superficie, continuando a scattare fino alla fine dell'operazione, che ha richiesto in tutto circa 10 minuti.



Dopo il lancio nel 2014, la sonda giapponese si è presentata all'appuntamento con l'asteroide circa un anno fa. Lo scorso settembre ha sganciato due piccoli rover da esplorazione sulla sua superficie, mentre a febbraio ha effettuato la sua prima discesa per raccogliere materiale. Ora i due campioni sono sigillati in speciali contenitori in attesa di essere rimandati sulla Terra, dove i ricercatori potranno esaminarli alla ricerca di indizi sugli albori del Sistema Solare: si pensa, infatti, che la formazione di Ryugu risalga a miliardi di anni fa. Hayabusa 2 abbandonerà la sua orbita intorno all'asteroide a dicembre 2019: nel suo passaggio vicino alla Terra, che dovrebbe avvenire a dicembre 2020, sgancerà il suo prezioso carico per poi raggiungere un nuovo asteroide. (ANSA).