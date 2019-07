Rinviato il lancio della capsula Dragon della SpaceX

Rinviato per il maltempo il lancio della capsula Dragon della Space X. Nella base di Cape Canaveral, in Florida, il contro alla rovescia è stato bloccato quando mancavano soltanto 30 secondi al lancio a causa di un forte temporale in avvicinamento.

Il rinvio non è stato una sorpresa, considerando che già alcune ore prima del lancio le previsioni meteorologiche davano il 70% di probabilità di temporali. Al momento il rinvio è di 24 ore e si prevede perciò di ritentare il lancio il 26 luglio, tuttavia al momento le condizioni meteorologiche non sembrano essere migliori.

Si dovrà così attendere per la consegna, da parte di Dragon, di oltre due tonnellate di rifornimenti e materiali per gli esperimenti scientifici diretti alla Stazione Spaziale Internazionale.