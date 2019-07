La vela spaziale vola per la prima volta spinta dal Sole

La vela solare LightSail 2, lanciata il 25 giugno, è il primo veicolo che sta orbitando intorno alla Terra spinto unicamente dal Sole: ha srotolato la vela di 32 metri quadrati e ha già compiuto un'orbita completa.











Lo annuncia in un tweet la Planetary Society, l'organizzazione americana che ha ideato il progetto della vela solare, finanziandolo attraverso il crowdfunding. "Uno sguardo preliminare ai dati del sistema di controllo dell'assetto - scrive su Twitter l'organizzazione - ha mostrato che la vela solare è inclinata di 30 gradi rispetto al suo orientamento precedente: un promettente segnale che il veicolo sta seguendo correttamente il Sole". La vela solare, che si trova a 720 chilometri di altezza, ha già compiuto un'orbita intorno alla Terra in modalità di navigazione solare e tutti i suoi principali sistemi funzionano bene, come indicano i dati che invia al centro di controllo missione al Politecnico della California (Cal Poly) di San Luis Obispo.

Grande quanto un tostapane, LightSail 2 era stata lanciata il 25 giugno con il razzo Falcon Heavy della Space X. Aveva volato chiusa in una speciale scatola, chiamata Prox-1 e costruita dagli studenti del Georgia Tech, che l'ha liberata nello spazio il 2 luglio. La Planetary Society porta avanti questo progetto dal 2005 e nel 2015 aveva testato il prototipo LightSail 1, completando con successo il volo di prova.