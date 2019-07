La capsula Dragon pronta al lancio DIRETTA

E' tutto pronto a Cape Canaveral, in Florida, per il lancio del Falcon 9 con la capsula Dragon della SpaceX. E' diretta alla Stazione Spaziale Internazionale (Iss) con un carico di rifornimenti da 2,2 tonnellate e tra gli astronauti pronti a riceverla c'è Luca Parmitano, dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa).

Il lancio è previsto alle 00,24, ma c'è l'incognita del maltempo. Le ultime previsioni meteorologiche della US Air Force danno infatti il 70% di probabilità di temporali. Dragon si prepara a partire festeggiando lo sbarco sulla Luna, con il logo che la Nasa ha preparato per i 50 anni della missione Apollo 11.

Tra i materiali e rifornimenti che la capsula Dragon si prepara a portare a bordo della Stazione Spaziale ci sono 40 topi che i ricercatori utilizzeranno per esaminare gli effetti dell'assenza di peso su muscoli e ossa. Secondo il programma, la capsula Dragon dovrebbe separarsi dal secondo stadio del vettore Falcon 9 circa 9 minuti dopo il lancio e raggiungere la Stazione Spaziale nelle prime ore del 26 luglio. In caso di rinvio, una seconda finestra di lancio è prevista per le 00,01 di giovedì 25 luglio. La SpaceX tenterà inoltre di recuperare il primo stadio del Falcon 9 nella Zona 1 di atterraggio a Cape Canaveral.