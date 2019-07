La voce delle stelle cadenti ricorda il canto dei grilli

Mancano almeno due settimane allo spettacolo delle stelle cadenti di agosto, ma le Perseidi cominciano già ad affacciarsi e in un video è stata catturata la loro 'voce'. Ricorda un po' il canto dei grilli ma è più metallica

Chiamate Perseidi, perché sembrano scaturire dalla costellazione di Perseo, queste meteore sono visibili tra la fine di luglio e gli inizio di agosto, ma il picco dell'attività è previsto tra il 12 e il 13 agosto. In quei giorni, infatti, la Terra attraversa la parte più densa di detriti che la cometa Swift-Tuttle ha lasciato lungo la sua orbita e che si infrangono nell'atmosfera alla velocità di 200.000 chilometri all'ora, disintegrandosi e producendo le scie luminose.

"Quest'anno le condizioni migliori per osservare queste meteore saranno nella prima parte e negli ultimi giorni del mese di agosto" scrive Enrico Stomeo sul sito dell'Unione Astrofili Italiani (Uai). Questo perchè il 15 agosto ci sarà la Luna piena. Tuttavia, si prevede una apparizione non sfavorevole anche a ridosso del plenilunio, "in quanto - spiega l'astrofilo - il disturbo lunare lascerà un'utile finestra osservativa nella seconda parte della notte, quando la Luna ormai bassa sull'orizzonte volgerà al tramonto". Secondo le previsioni il livello di attività dello sciame dovrebbe essere di circa 100 meteore all'ora, ma il numero è più basso, rileva Stomeo, se i luoghi da cui si osserva non sono completamente scuri, privi di inquinamento luminoso e di foschia.