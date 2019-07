Lanciata Soyuz, parte la missione Beyond di Luca Parmitano

E' stata lanciata la Soyuz MS-13 che in sei ore porterà l'astronauta Luca Parmitano sulla Stazione Spaziale Internazionale. Per l'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa), a bordo con l'americano Andrew Morgan e il russo Alexander Skvortsov, comincia così la missione Beyond, "Oltre", nella seconda parte della quale sarà al comando, primo italiano e terzo europeo ad avere questo ruolo. AstroLuca dovrà inoltre affrontare delle passeggiate spaziali ed eseguire esperimenti volti a preparare l'uomo ai lunghi viaggi verso Luna e Marte.

LA DIRETTA

Con un lancio spettacolare, commentato dal Centro di Controllo di Mosca dal collega Paolo Nespoli, Luca Parmitano ha cominciato così la sua nuova avventura fra le stelle. Il lancio, informa l'Esa, è avvenuto regolarmente e tutto sta procedendo come previsto. Il viaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale durerà sei ore e di conseguenza l'arrivo è previsto quando in Italia sarà passata la mezzanotte. Due ore più tardi l'astronauta e i suoi compagni di equipaggio potranno aprire il portello che li separa dalla stazione orbitale e salutare i compagni di equipaggio: l'attuale comandante Aleksej Ovčinin e gli americani Nick Hague e Christina Koch. Poco dopo il collegamento con il Centro di Controllo di Mosca, dove gli astronauti potranno di nuovo salutare la famiglia. Comincia così una missione nella quale Luca Parmitano diventerà il primo italiano e il terzo europeo al comando della Stazione Spaziale, dopo il tedesco Alexander Gerst e il belga Frank De Winne. Lo aspettano anche nuove passeggiate spaziali, ma quante saranno si saprà soltanto in autunno.