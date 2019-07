Buzz Aldrin ricorda l’Apollo 11 in un video

Buzz Aldrin invita gli Stati Uniti a guidare un'alleanza spaziale, in un video messaggio su Twitter, nel quale racconta la missione Apollo 11 e ringrazia coloro che l'hanno resa possibile.

"Non vedo l'ora che l'America abbia il ruolo di leader nel prossimo passo di un'alleanza spaziale", il secondo uomo che h messo piede sulla Luna dice nel video inviato ai suoi 1,4 milioni di follower su Twitter e registrato indossando la maglietta nera che celebra i 50 anni della celebre missione.

Nel messaggio con cui accompagna il video, l'astronauta scrive: "50 anni fa, Neil Armstrong, Mike Collins e io partimmo per una missione di enorme importanza. Dio benedica i 400.000 americani che ci hanno aiutato a raggiungere la Luna e a ritornare. Insieme, noi americani possiamo fare qualsiasi cosa! Non dimentichiamo mai il 16 luglio 1969", scrive citando la data del lancio e riferendosi ai tecnici, ingegneri e progettisti impiegati che hanno lavorato al progetto dopo l'annuncio con il quale il presidente Kennedy dette il via al programma Apollo.

50 years ago today, Neil Armstrong, Mike Collins and I launched into space on a mission of enormous importance. God bless the 400,000 Americans who helped us get to the moon and back. Together, we Americans can do anything! Never forget July 16, 1969! #Apollo50 pic.twitter.com/lX6456UO2N