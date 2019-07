Pronti per la notte di Saturno

Arriva la notte di Saturno. Il 9 luglio il pianeta degli anelli si trova alla minima distanza dalla Terra e al massimo della sua luminosità, tanto da essere visibile nel cielo per tutta la notte.

I pianeti giganti, insieme alla Luna, sono infatti i protagonisti di questa estate astronomica. Dopo l'opposizione di Giove, il 10 giugno 2019, è il turno di Saturno. Il 9 luglio il pianeta si troverà a 1 miliardo e 351 milioni di chilometri dalla Terra e in opposizione, "cioè in una posizione opposta a quella del Sole", ha spiegato Paolo Volpini dell'Unione Astrofili Italiani (Uai). Di conseguenza, ha aggiunto "quando tramonta il Sole sorge il pianeta, che resta visibile per tutta la notte" e sarà nelle migliori condizioni di visibilità.

Un'occasione da non perdere per osservare gli splendidi anelli che lo circondano con un buon binocolo o un piccolo telescopio.

"A inizio serata - ha spiegato Volpini - si può cercare il pianeta sull'orizzonte orientale, tra le stelle della costellazione del Sagittario. Poi, nelle ore centrali della notte tenderà a spostarsi verso Sud".

Gli astrofili hanno organizzato osservazioni pubbliche in tutta Italia il 9 luglio e nelle serate successive, come a Campiglia Marittima (Livorno), a Rocca di Papa (Roma), Castione della Presolana (Bergamo), Siracusa, Montecalvo Irpino (Avellino). Chi è interessato a partecipare può consultare il sito reteastrofili, che pubblica il calendario completo delle iniziative.

Saturno 'lascerà poi la scena' a Plutone, che sarà in opposizione il 14 luglio e visibile nella stessa area del cielo, fra le stelle del Sagittario. Tuttavia, per osservare il pianeta nano posto ai confini del Sistema Solare serviranno telescopi un po' più potenti, ma sempre accessibili all'astronomia amatoriale