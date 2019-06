Lanciata la vela spaziale con il razzo della SpaceX

Lanciato il mega razzo riutilizzabile Falcon Heavy della SpaceX, con a bordo un carico di 24 piccoli satelliti e la vela solare LightSail 2, destinata a dimostrare la fattibilità della propulsione spaziale basata sulla luce del Sole.



"Per secoli, la gente ha sognato di viaggiare nel cosmo usando vele solari. Nel 2019, LightSail 2 della Planetary Society contribuirà a trasformare quel sogno in realtà tentando il primo volo controllato di una vela solare nell'orbita terrestre" ha scritto, dopo il lancio, l'organizzazione americana che ha ideato il progetto che è stato finanziato dai cittadini attraverso il crowdfunding. Spinto da 27 motori Merlin, il razzo è partito dal Kennedy Space Center, a Cape Canaveral, in Florida.



Per il Falcon Heavy è stato il primo volo notturno e il terzo lancio in generale. Dopo la partenza, i suoi due razzi laterali sono atterrati con successo nella Landing Zone di Cape Canaveral, mentre il nucleo centrale ha mancato di poco il suo obiettivo, ovvero la piattaforma robotica che era di stanza nell'Oceano Atlantico, al largo della costa della Florida. Tuttavia, i rappresentanti di SpaceX avevano messo in conto di poter perdere il nucleo centrale del razzo, perché, alla vigilia del lancio, avevano sottolineato che il suo atterraggio sarebbe stato il più difficile mai tentato dalla SpaceX, in quanto questa missione ha richiesto velocità più elevate delle precedenti. Per questo motivo è slittato di 3 ore anche il lancio.



A rendere particolarmente impegnativa la missione è stato il complicato schema di consegna del carico, ovvero la vela solare e 24 satelliti della missione STP-2 Dipartimento della Difesa Usa, di cui quattro della Nasa, da liberare in tre orbite distinte. LightSail 2 viaggia racchiusa in una sorta di 'scatola' chiamata Prox-1, costruita dagli studenti del Georgia Tech e che solo sette giorni dopo il lancio, rilascerà la vela spaziale. A quel punto il veicolo aprirà i quattro pannelli solari e srotolerà le quattro vele solari triangolari, che grazie alla spinta della radiazione solare dovranno sollevarlo fino a circa 700 chilometri dalla Terra.