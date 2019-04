Via libera al programma spaziale europeo

Il Parlamento Ue ha definitivamente approvato, a larga maggioranza, il nuovo Programma Spaziale Europeo per gli anni 2021-2027, che garantisce la continuità degli investimenti nelle attività spaziali dell'Unione Europea. Consentendo di portare avanti i programmi Copernicus, per l'osservazione della Terra, e Galileo, per la navigazione, entrambi gestitti da Commissione Europea e Agenzia Spaziale Europea (Esa).

Soddisfatto il relatore titolare del dossier, l'eurodeputato di Forza Italia Massimiliano Salini. "È un accordo vitale per il settore aerospaziale italiano - afferma - che fattura più di 15 miliardi di euro ogni anno. Un volano di sviluppo per economie dei territori, ma anche per la ricerca e sviluppo del nostro Paese". Il Parlamento Ue ha definitivamente approvato, a larga maggioranza, il nuovo Programma Spaziale Europeo per gli anni 2021-2027, che garantisce la continuità degli investimenti nelle attività spaziali dell'Unione Europea.

Consentendo di portare avanti i programmi Copernicus, per l'osservazione della Terra, e Galileo, per la navigazione. Soddisfatto il relatore titolare del dossier, l'eurodeputato di Forza Italia Massimiliano Salini. "È un accordo vitale per il settore aerospaziale italiano - afferma - che fattura più di 15 miliardi di euro ogni anno. Un volano di sviluppo per economie dei territori, ma anche per la ricerca e sviluppo del nostro Paese".

Il programma potenzia la competitività delle industrie del settore spaziale sul mercato globale, in particolare le piccole e medie imprese, le start-up e le imprese innovative, punta a favorire la crescita economica e la creazione di nuovi posti di lavoro; migliora la sicurezza informatica e l'autonomia strategica nella difesa. "Queste misure - aggiunge Salini - rendono l'Ue più forte e compatta: il perfetto antidoto alle spinte sovraniste e populiste che puntano ad indebolire l'edificio europeo".