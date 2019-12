Riuniti negli Usa i ricercatori italiani nel mondo

Il Miami Dade College in Florida ha ospitato la 14/ma Conferenza dei Ricercatori Italiani nel Mondo per dare risalto e visibilita' al lavoro dei ricercatori italiani negli Stati Uniti che sono impegnati nei settori della scienza, della tecnologia, della medicina e delle discipline umanistiche. L'evento annuale del Comitato Tricolore per gli Italiani nel Mondo, per la prima volta a Miami, e' stato organizzato dalla Miami Scientific Italian Community (Msic) con l'obiettivo di far incontrare Universita' e Centri di Ricerca, in Italia e negli Usa, per il tramite dei ricercatori dei due Paesi.



Un appuntamento che ha visto la partecipazione di Cristiano Musillo, Console Generale d'Italia, Lenore Rodicio Executive Vice President and Provost for Miami Dade College, Pamela Fuertes Executive Director of Goldman Sachs 10,000 Small Businesses Miami Dade College oltre a Vincenzo Arcobelli presiedente del Comitato Tricolore per gli Italiani nel Mondo. L'incontro e' stato l'occasione per presentare le attivita' ed i brevetti ed introdurre ricercatori italiani gia' molto attivi sul territorio con l'obiettivo di creare relazioni stabili che valorizzino, negli USA e all'estero, il loro grande lavoro di ricerca scientifica svolto in tutto il mondo.



"Tutti interventi puntuali e qualificati, che fanno ben sperare chi, come noi, opera nel campo dell'innovazione e, quotidianamente, difende e valorizza il know-how italiano nel settore della ricerca scientifica" ha commentato a margine dell'evento Fabio De Furia, presidente della Miami Scientific Italian Community.



"La grande competenza dei ricercatori italiani rappresenta un patrimonio intangibile di fondamentale importanza per lo sviluppo del nostro sistema economico e necessita del supporto costante delle Istituzioni. Il nostro obiettivo e' riaffermare la nostra leadership nei mercati esteri, presidiare stabilmente il territorio degli Stati Uniti, agevolando la creazione di network informativi istituzionali Italia-Usa su temi e opportunita' offerti dai rispettivi mercati, e - conclude De Furia - intercettare e condividere nuovi modelli di business e strategie innovative, generando dinamiche nuove e flussi di sapere e investimenti".