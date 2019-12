Dai ghiacciai a Saturno, da Science le foto più belle del 2019

I ghiacciai della Groenlandia minacciati dallo scioglimento, una delle lune di Saturno sorpresa tra gli anelli del pianeta e un polmone artificiale stampato in 3D: sono fra le immagini scientifiche più belle del 2019 selezionate dalla rivista Science tra quelle pubblicate sul sito durante l'anno.

La galleria di foto mozzafiato si apre con un enorme ciclone sull'Oceano Pacifico, catturato dal fotografo e pilota Santiago Borja. Nell'immagine si vede il vortice di nuvole bianche stagliarsi contro il cielo stellato. Dall'atmosfera ai ghiacci, nella foto che ritrae un ingegnere dell'Esercito degli Stati Uniti, che scruta attraverso un lucernario che si è aperto nel ghiacciaio Helheim il Groenlandia, dove una spedizione americana sta raccogliendo dati per monitorare lo scioglimento dei ghiacci.

La natura è la protagonista anche dello scatto che ha catturato di un maschio di megattera in lotta con un altro maschio al largo della costa di Tonga, nell'Oceano Pacifico. Un'altra foto immortala i salmoni dall'inconfondibile colore rosso pronti a deporre le uova nel lago Iliamna in Alaska, vicino a una stazione di ricerca dell'Università di Washington dove i ricercatori studiano la migrazione di questi pesci. Passando allo spazio, è spettacolare la foto della luna Dafne tra gli anelli di Saturno, fotografata della sonda Cassini nata dalla collaborazione tra Nasa, Agenzia Spaziale Europea (Esa) e Agenzia Spaziale Italiana (Asi).

Mozzafiato la Via Lattea che brilla sulle antenne del telescopio Australian Square Kilometre Array Pathfinder. Nella galleria di foto anche un laboratorio di ricerca molto particolare: quello di Pechino diretto da Gao Caixia, esperta della tecnica del taglia e incolla il Dna, la Crispr, ritratta tra le sue piante di grano modificate. Celebrata anche la tecnica che permette di stampare organi in 3D e che ha permesso di ottenere un alveolo polmonare. In versione 3D anche la celebrazione della tavola periodica, che nel 2019 ha compito 150 anni.