Maltempo: Normale Pisa, allievi mettono in salvo biblioteca

(ANSA) - PISA, 17 NOV - "Momenti concitati nella biblioteca della Scuola Normale, allievi e membri del personale mettono in salvo i libri in vista della piena dell'Arno". E' quanto ha scritto con un post la Normale di Pisa sulla sua pagina facebook corredandolo con alcune fotografie nelle quali si vedono alcuni giovani impegnati a trasportare i libri ai piani più alti.



Intanto anche il Comune di Cascina (Pisa) ha disposto per domani la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio comunale. Un'ordinanza del sindaco reggente Dario Rollo, si legge in una nota, stabilisce anche "lo sgombero degli edifici presenti all'interno della golena d'Arno: i residenti che non hanno possibilità di alloggiare presso parenti o conoscenti, possono recarsi in Comune dove saranno indirizzati in alberghi della zona". Secondo i dati del Settore idrologico regionale, a Pisa sono caduti finora 231.2 millimetri di pioggia nel mese di novembre, risultando uno dei più piovosi degli ultimi dieci anni. (ANSA).