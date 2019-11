Laporta (Ispra) a capo della Consulta degli Enti Pubblici

Stefano Laporta, presidente dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra), e' il nuovo presidente della Consulta degli Enti Pubblici di Ricerca (Conper). E'' il secondo a ricoprire questo incarico dopo Massimo Inguscio, presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr).



Istituita dal decreto legislativo n. 218/2016 con una funzione di raccordo e coordinamento tra gli enti pubblici di ricerca, la Consulta che li rappresenta ha l'obiettivo di rendere la ricerca italiana piu' competitiva a livello internazionale attraverso la formulazione di specifiche proposte alla presidenza del Consiglio e ai ministeri vigilanti.



"E' con gratitudine ai colleghi e senso di responsabilita' che ricevo questo incarico", ha commentato Laporta. "La collaborazione e la sinergia gia' avviate da chi mi ha preceduto troveranno nuovi stimoli per rafforzare anche a livello internazionale il valore della nostra ricerca pubblica".



Nato a Lecce il 28 giugno 1967, Laporta e' avvocato e viceprefetto. Dal 2008 e' stato prima subcommissario e poi direttore generale dell'Ispra. Nel 2016 e' stato nominato Coordinatore del Comitato consultivo dell'Ispettorato nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (Isin). Dal 2017 e' presidente Ispra e presidente del Consiglio del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (Snpa).