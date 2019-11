Forum Ambrosetti Italia-Africa su cooperazione e ricerca

Aprire a un nuova forma di cooperazione fra l'Italia e i Paesi africani nel campo della ricerca per favorire lo sviluppo: è stato questo l'obiettivo del Forum Ambrosetti organizzato in Sudafrica. "Abbiamo rafforzato la collaborazione tra istituzioni della formazione, tra piccole e medie imprese e tra fondi di investimento", ha scritto in un post su Facebook il ministro per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca, Lorenzo Fioramonti.

La missione, ha aggiunto il ministro, è stata volta a "porre l'Italia al centro di una nuova forma di cooperazione con quella parte del continente african,o che ha le capacita' e l'ambizione di giocare un ruolo di primo piano nell'economia del futuro".

Il Forum è stato inoltre l'occasione per visitare "le strutture di ricerca innovative che ho avuto modo di realizzare come docente universitario", ha aggiunto il Fioramonti riferendosi al suo periodo di insegnamento nell'Università di Pretoria, durante il quale ha diretto ilCentro per lo studio dell'innovazione Governance (GovInn) dello stesso ateneo. Con il ministro hanno partecipato al Forum i rettori delle Universita' di Siena, Tor Vergata,e dello Iuss di Pavia, il vicepresidente della Regione Toscana e docenti della Rete delle Universita' per lo Sviluppo Sostenibile (Rus).