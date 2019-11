E' la Notte degli Oscar della scienza DIRETTA

L'atmosfera è quella di un grande festa, nella quale attori e personaggi dello spettacolo celebrano i ricercatori più prestigiosi del mondo, con tanto di red carpet, in un ambiente che è un monumento alla tecnologia come l'hangar numero 1 della Nasa: a Mountain View è tutto pronto per la cerimonia degli Oscar della Scienza, i Breakthrough Prize istituiti e finanziati dagli imprenditori Sergey Brin, Priscilla Chan e Mark Zuckerberg, Yuri e Julia Milner, Ma Huateng e Anne Wojcicki. La cerimonia in diretta su ANSAScienza a partire dalle 4,00 del mattino del 4 novembre.





L'obiettivo è premiare i risultati più importanti nelle scienze della vita, nella fisica e nella matematica. "Vedere l'invisibile" è il tema della cerimonia e le star della serata sono gli artefici della foto del secolo: la prima di un buco nero. Ad aggiudicarsi il Breakthrough Prize per la Fisica fondamentale per il 2020, del valore complessivo di tre milioni di dollari, sono stati infatti i 347 ricercatori della collaborazione internazionale Event Horizon Telescope (Eht). All'impresa, finanziata dal Consiglio Europeo della Ricerca (Erc), l'Italia ha partecipato con Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) e Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn).

Parla italiano anche il premio speciale per la Fisica fondamentale assegnato a Sergio Ferrara, 'architetto' della Supergravità insieme all'americano Freedman e all'olandese van Nieuwenhuizen: le loro ricerche hanno aperto la strada a un'unica teoria capace di spiegare la gravità e nello stesso tempo di descrivere il comportamento delle particelle elementari e delle forze che le controllano.ù

Per le Scienze della vita il premio è andato alla scoperta degli analgesici non oppioidi per combattere il dolore cronico, la ricerca sulle basi genetiche dell'obesità e la scoperta dei meccanismi alla base di malattie degenerative come l'Alzheimer.



Una delle precedenti edizioni della cerimonia dei Breakthrough Prize, nell'hangar numero 1 della Nasa (fonte: Steve Jurvetson, Flickr)

Accanto ai ricercatori festeggiano e animano lo spettacolo le star di Hollywood, come Drew Barrymore ed Edward Norton. Giunta all'ottava edizione, la cerimonia del Breakthrough Prize è giovanissima rispetto alla più austera cerimonia di premiazione dei Nobel che da oltre un secolo di tiene a Stoccolma all'inizio di dicembre. Il premio è infatti aperto anche ai grandi gruppi che oggi sono i veri protagonisti della ricerca a livello internazionale. Per questo è stato possibile premiare tutti e 347 fotografi del buco nero, membri della collaborazione Eht, cosa che non è invece possibile con l'attuale regolamento del premio Nobel, che viene assegnato individualmente.