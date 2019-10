Ue punta sull’innovazione e la finanzia con 3 miliardi

L’Unione Europea punta sull’innovazione e decide di portare a 3 miliardi il finanziamento dell’Istituto Europeo per l’Innovazione e la Tecnologia (Eit), con un aumento del 25% per il periodo 2021-2027. Lo ha annunciato oggi a Budapest il direttore dell’Eit, Martin Kern, aprendo Innoveit 2019, l’evento che riunisce aziende, istituzioni e giovani talenti dell’innovazione.

Per Kern i nuovi finanziamenti sono un’iniezione di nuove opportunità per gli oltre 12 milioni di persone che nell’Unione Europea lavorano nelle attività industriali più creative e innovatrici, pari al 7,5% del totale degli impiegati nell’economia europea.