Fioramonti, aumentare a 120mld fondi Horizon Europe

(ANSA) - "Bisogna sostenere gli sforzi per aumentare da 94 a 120 miliardi di euro i fondi del prossimo programma quadro europeo, Horizon Europe, per il periodo 2021-2027". Lo ha affermato il ministro per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca (Miur), Lorenzo Fioramonti, a margine del convegno 'L'istruzione e la scienza per una nuova speranza', promosso al Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) dalla Federazione lavoratori della conoscenza (Flc) Cgil per la settimana di mobilitazione per il clima, 'Climate Action Week'.

Il titolare del Miur raccoglie l'appello lanciato dal mondo italiano della ricerca e dell'innovazione per chiedere che il prossimo programma Horizon Europe sia dotato di un bilancio pari ad almeno 120 miliardi di euro, "anche se al momento - ha aggiunto il ministro - la dotazione è inferiore, intorno ai 94 miliardi", secondo quanto proposto dalla Commissione europea.

"Aumentare gli investimenti - ha concluso Fioramonti - è, infatti, la precondizione per parlare di ricerca, formaziome e innovazione".