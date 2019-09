Università, basta con i concorsi 'malati' per ricercatori

Basta con i "concorsi malati" e la burocrazia per il reclutamento dei ricercatori nelle università italiane: servono nuove modalità ispirate a criteri di trasparenza e meritocrazia, che diano agli atenei la libertà di scegliere responsabilmente, anche con una cooptazione virtuosa. E' questa l'appello lanciato dai rettori di Università degli Studi di Milano, Milano-Bicocca e Politecnico al Museo di Storia Naturale in occasione della presentazione della due giorni di divulgazione scientifica MeetMeTonight, in programma per il 27 e 28 settembre. "Non vogliamo chiedere risorse, però non possiamo pensare di gestire le università come altre realtà della pubblica amministrazione", sottolinea Ferruccio Resta, rettore del Politecnico di Milano. "Dobbiamo ripensare e riposizionare la figura del ricercatore e fare in modo che le università per prime possano scegliere, ridefinendo le modalità di reclutamento. Bisogna che siano riconosciute le competenze specifiche. Dobbiamo abbandonare la logica del concorso e pensare al valore della scelta senza ipocrisia, ma con coraggio e responsabilità". "Così com'è, il reclutamento è malato", afferma Cristina Messa, rettore dell'Università di Milano-Bicocca. "Nei concorsi, per evitare mal comportamenti, si è arrivati al punto di non scegliere più la persona ma dei numeri, come l'H-index, l'impact factor, la produzione scientifica calcolata con algoritmi. Bisognerebbe avere il coraggio di dire che ci sono altri meccanismi per reclutare, all'estero ne usano di completamente diversi: la cooptazione seria, fatta per gestire e mandare avanti il proprio ateneo, può essere virtuosa, ma deve essere trasparente ed evidente a tutti". Sulla stessa linea anche Elio Franzini, rettore dell'Università degli Studi di Milano, che condivide l'idea di "svincolare i concorsi universitari da quelli comuni per la pubblica amministrazione per fare un sistema virtuoso di cooptazione"