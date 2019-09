Fioramonti, serve un patto tra ricerca, scuola e industria

"Facciamo nuovo patto di ricerca fra scuole e industrie. 1 euro investito oggi genera 4 euro di resa finanziaria nel medio termine". E' quanto ha affermato il ministro per l'istruzione, l'Università e la Ricerca, Lorenzo Fioramonti, parlando al Forum Ambrosetti a Cernobbio.

"Se oggi l'economia non sa essere sostenibile sviluppando una qualità di vita migliore non può essere veramente dinamica e ompetitiva", ha detto ancora il ministro. Fioramonti ha poi parlato di 'capitale umano' e della ricerca. "Il capitale fisico e finanziario non è più l'unico che conta, ma va considerato anche il capitale naturale, sociale e umano", ha rilevato. "Bisogna tornare a investire in modo coraggioso nella ricerca, per produrre uno sviluppo economico - ha rilevato infine - che non sia il migliore del XX ma il migliore del XXI secolo"