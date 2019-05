Dalla Ue 17 milioni per 170 idee rivoluzionarie

Dalla scienza dei materiali al clima, sono 170 le idee rivoluzionarie che potranno essere finanziate grazie al fondo di 17 milioni di euro messo a disposizione dalla Commissione Europea con l'iniziativa Attract, nell'ambito del programma quadro Horizon 2020, sostenuta da un consorzio di nove partner. I progetti, ognuno dei quali potra' essere finanziato con 100.000 euro, saranno selezionati da oltre 1.200 proposte presentate da ricercatori e imprenditori di enti e istituti scientifici e industriali di tutto il mondo.



"Il criterio di selezione delle 170 idee rivoluzionarie si basa su una combinazione di merito scientifico, disponibilita' all'innovazione e impatto potenziale sulla societa'", ha spiegato Sergio Bertolucci, presidente del comitato indipendente di ricerca, sviluppo e innovazione (Rsi) incaricato della selezione. "L'idea - ha aggiunto - e' velocizzare il processo di sviluppo e applicazione di tecnologie rivoluzionarie per affrontare le sfide principali che la societa' e' chiamata ad affrontare".



Dalla realta' aumentata ai sensori e dispositivi smart, molte delle 170 idee selezionate svilupperanno tecnologie rivoluzionarie che potrebbero contribuire al miglioramento della diagnostica clinica, del monitoraggio sanitario e di terapie personalizzate per malattie come cardiache e neurologiche, tumori, Alzheimer o malaria.



I 170 progetti selezionati sono organizzati in quattro categorie: sistemi di acquisizione ed elaborazione dei dati; elettronica di front-end e di back-end; sensori; software e integrazione. Il 64% di essi riguarda lo sviluppo di sensori di nuova generazione, il 16% sistemi di acquisizione ed elaborazione dei dati, il 12% software e integrazione e l'8% l'elettronica necessaria per le interfacce della tecnologia dei sensori e di imaging. Ogni progetto ha un anno per dimostrare di meritare un ulteriore finanziamento e l'appuntamento e' nell'autunno 2020 a Bruxelles.