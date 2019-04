Al via il Festival della Scienza di Roma, 40 incontri e 300 attività

Cosa c'e' dietro un vulcano, il mondo della ricerca visto attraverso i fumetti o uno spettacolo di teatro sull'astrofisica: sono alcuni degli eventi del National Geographic Festival delle Scienze, in programma dall'8 al 14 aprile a Roma. In cartellone piu' di 40 incontri e 300 attivita' didattiche, per parlare dell'Invenzione, vista come aspetto fondamentale di scienza, filosofia e arte, e principale motore del progresso della conoscenza.



La manifestazione avviene in concomitanza con tre importanti anniversari: i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, il 50° anniversario del primo allunaggio dell'Apollo 11, e i 150 anni dall'invenzione della Tavola periodica degli elementi. Da non perdere la mostra "Da zero a infinito", dove una raccolta di scatti dell'universo conosciuto e la matematica ne descrivera' la straordinaria bellezza. Per gli alunni di scuole elementari e medie e' pensato lo spettacolo teatrale "Martina Tremenda nello spazio. E tu hai mai visto l'Universo?", per avvicinarli all'astrofisica, oltre ad alcuni laboratori, come "Mille code blu" dell'Inaf (Istituto nazionale astrofisica) per capire come sono fatte le comete.



Da non perdere la mostra "La Scienza fra le Nuvole", curata dall'Inaf, in cui il mondo della ricerca e' visto in compagnia dei grandi fumettisti italiani. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) condurra' invece studenti e visitatori alla scoperta di cio' che si nasconde dentro un vulcano e di come le leggi della fisica trovino applicazione in campi apparentemente molto diversi tra loro, con i laboratori 'Viaggio al centro del vulcano' e 'Dal pallone stratosferico ad un amplificatore innovativo'.



Per chi vuole saperne di piu' sull'astronomia e le nuove frontiere della fisica, ci saranno le due conferenze-spettacolo dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn), in cui la narrazione, dalle grandi scoperte della fisica ai misteri irrisolti dell'universo, saro' condotta da Serena Dandini e Neri Marcore'. Verra' proiettato anche il documentario The Most Unknown sui Laboratori Nazionali del Gran Sasso. Al via il Festival delle Scienze, 40 incontri e 300 attivita' Dall'8 al 14 aprile a Roma, per parlare dell'Invenzione