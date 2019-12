Ecco il rock degli scimpanzè VIDEO

Gli scimpanzè creano, è il caso di dirlo, musica 'rock' (in inglese, pietra) lanciando dei sassi sulle radici degli alberi. Questo strano comportamento, filmato e descritto sulla rivista Biology Letters dalla primatologa Ammie Kalan, del Max Planck Institute di Lipsia, potrebbe essere un modo molto originale per comunicare o un semplice divertimento. Finora è stato osservato in quattro gruppi di scimpanzè di altrettanti Stati dell'Africa occidentale.



Nel video si vedono le scimmie afferrare una pietra, lanciarla sull'albero e allontanarsi. Alcuni alberi sono più 'popolari' di altri, come dimostrano le piccole cataste di pietre che si formano ai loro piedi. Sebbene la ragione alla base di questo comportamento resta da chiarire, per la ricercatrice è possibile che gli scimpanzè lancino le pietre contro gli alberi che producono un suono migliore e prolungato: si tratterebbe quindi di un modo per comunicare o per ascoltare un suono piacevole.







Per capire meglio Kalan ha elaborato, e svolto in prima persona, un esperimento per testare i diversi timbri prodotti da legnami di tipo diverso, colpendo con le pietre 13 diverse specie di alberi e registrando il rumore prodotto. Quindi la ricercatrice ha analizzato le caratteristiche del suono generato dai diversi tipi di legno: se erano più simili a una percussione, più o meno intensi e prolungati. E' emerso che gli alberi preferiti dagli scimpanzè erano quelli che producevano i suoni più bassi e prolungati.



Finora gli scimpanzè musicisti sono stati osservati in Guinea-Bissau, Guinea, Liberia e Costa d'Avorio. "Forse la posizione degli alberi ha a che fare con le risorse vicine, come cibo o acqua - ipotizza Kalan - e il suono è un segnale per dire agli altri membri del gruppo dove trovarle. O forse potrebbe essere una dimostrazione di dominio maschile, visto che a lanciare sono soprattutto maschi adulti". Oppure le scimmie potrebbero farlo semplicemente per divertimento, anche se e' improbabile. "Il gioco - conclude - e' un comportamento poco strutturato, piu' spontaneo. Non si puo' pero' escludere che sia la loro versione di rock music".