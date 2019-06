Per la missione di AstroLuca il concorso 'sogno spaziale' - VIDEO

In vista della missione di Luca Parmitano, l'Agenzia Spaziale Europea (Esa) lancia il concorso 'My Space Dream': invita a raccontare il proprio sogno spaziale in un video di 30 secondi. In primo premio è un'intera giornata nella tuta blu degli astronauti dell'Esa nel centro di addestramento europeo per gli astronauti in Germania, a Colonia. C'è tempo per partecipare al concorso fino al 21 giugno.

Anche AstroLuca racconta il suo sogno in un video pubblicato sul sito del concorso, dove rivela che poiché è già stato sulla Stazione Spaziale vorrebbe spingersi oltre e visitare "la Luna e, perché no, Marte". Le regole per realizzare il breve video sono semplici: bisogna cominciare presentandosi e continuare dando libero sfogo alla propria immaginazione, sia che si abbia la testa tra le stelle e si scelga di raccontare il sogno di esplorare il sistema solare o cercare la vita aliena, sia che si abbiano i piedi ben ancorati sulla Terra e si ci voglia concentrare sulle tecniche per osservarla dallo spazio. Gli argomenti che si possono scegliere vanno dall'esplorazione dello spazio, ai lanciatori, agli asteroidi, all'osservazione della Terra grazie ai satelliti, fino ai sistemi di navigazione.

I primi tre classificati vinceranno rispettivamente una giornata presso il Centro di addestramento degli astronauti in Germania, a Colonia, con la possibilità di incontrare un astronauta e di sperimentare un test di resistenza al volo spaziale; una visita in esclusiva alla sala di controllo delle missioni dell'Esa a Darmstadt; un pacchetto di 4 pasti 'spaziali', dal menu di bordo della Stazione Spaziale Internazionale. In palio ci sono anche 10 premi "Il Preferito del pubblico", che saranno assegnati ai video che faranno il pieno dei 'mi piace' e che saranno maggiormente condivisi sui social.