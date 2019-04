Sulla Stazione Spaziale anche fumetti e giocattoli

Con il cargo Cygnus sono arrivati sulla Stazione Spaziale anche le copertine di due fumetti dedicati allo spazio e due personaggi giocattolo. La scelta, dell'Agenzia Spaziale Italiana (Asi), ha l'obiettivo di coinvolgere i giovani per avvicinarli alla conoscenza delle missioni spaziali e dei benefici che queste offrono alla vita quotidiana.

La prima copertina è del fumetto Luna 2069 di Leo Ortolani e il protagonista è Rat-Man, che torna nello spazio dopo la sua ultima avventura con l'astronauta Paolo Nespoli. L'arrivo in libreria è previsto in ottobre con Feltrinelli Comics. Il secondo fumetto ha per protagonista Nathan Never, realizzato interamente a colori da Bepi Vigna e Sergio Giardo, in uscita in autunno con Sergio Bonelli Editore. Arrivati sulla Stazione Spaziale anche due personaggi della Playmobil.