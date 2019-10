Maker Faire 2019 al via con il saluto di Luca Parmitano

La Maker Faire è una realtà "dove tutti imparano giocando e divertendosi". La formazione è importante: "senza, adesso non sarei qui a salutarvi dalla Stazione Spaziale". Si apre con un saluto di Luca Parmitano, astronauta italiano dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa), la settima edizione di Maker Faire Rome - The European Edition, che si svolge nella Fiera di Roma dal 18 al 20 ottobre.

Come i partecipanti della Maker Faire, anche qui in orbita "mi sento uno studente, che ogni giorno continua a imparare cose nuove, per conoscere meglio noi stessi e il mondo intorno, ha aggiunto AstroLuca, dall'inizio di ottobre primo italiano e terzo europeo al comando della stazione orbitale.

"Come dico spesso ai ragazzi, le domande sono più importanti delle risposte, per questo - ha concluso Parmitano - bisogna continuare a educare alla curiosità". AstroLuca è intervenuo all'evento inaugurale della Maker Faire Rome intitolato 'Groundbreakers - Re:making the future’, la conferenza di apertura della settima edizione della Maker Faire Rome - The European Edition, alla quale partecipano quest'anno i rappresentanti di 40 Paesi