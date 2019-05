L'arte si sposa con le tecnologie in Maker Art, una vera e propria mostra di installazioni interattive nella quale maker e artisti internazionali si incontrano in percorsi comuni: è questa una delle novità della prossima edizione della Maker Faire Rome - The European Edition, l'evento europeo più importante dedicato all'innovazione tecnologica in programma a Roma dal 18 al 20 ottobre.



Per la prima volta in Italia, gli artisti avranno la possibilità di collaborare con le aziende del settore tecnologico per creare installazioni di intelligenza artificiale, robotica, sound art, videoarte. Fra gli artisti in programma il canadese Bill Vorn, uno dei massimi esponenti della Robotic Art con la danza di robot "Copacabana", il francese Patrick Tresset, che utilizza piccoli bracci robotici per fare dei ritratti sempre diversi degli spettatori, e ancora Mattia Casalegno, napoletano di nascita ma newyorkese da sempre, curatore di uno spazio espositivo no profit chiamato Room Service, dedicato a site-specific projects e new media (foto allegata), i Cod.Act, collettivo francese di fama internazionale che porteranno il loro πTon, una gigantesca spirale sonora e l'argentino Joaquin Fargas, le cui opere integrano arte, scienza e tecnologia.



Giunta alla settima edizione, la Maker Faire Rome - The European Edition è organizzata dalla Camera di Commercio di Roma in collaborazione con l'ITA (Italian Trade Agency) Agenzia ICE, Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. In particolare, il sostegno dell'Agenzia si inserisce nel quadro di un più ampio supporto del Ministero dello Sviluppo Economico a iniziative in favore della competitività e dell'innovazione. Consolidata da anni, inoltre, la collaborazione con il ministero per l'Istruzione, Università e della Ricerca (Miur). Tra i partner istituzionali, c'è anche la Regione Lazio che, insieme a Maker Faire Rome, attiverà corsi mirati per aiutare le imprese a migliorare i propri processi produttivi grazie al supporto delle tecnologie 4.0