"Da grande faro'", 10 grandi scienziati si raccontano in libro

Da bambini e' normale avere tanti sogni nel cassetto e poche idee chiare sul proprio futuro: Ariel Spini Bauer, a 11 anni, ha deciso di affrontare di petto la questione interpellando direttamente 10 'big' della scienza, dall'astronauta Paolo Nespoli alla fisica Fabiola Gianotti, dal divulgatore Piero Angela allo scrittore Paolo Giordano, per scoprire cosa volevano fare da bambini e come sono arrivati a fare con passione il loro mestiere. Un'avventura durata piu' di due anni, da cui e' nato il libro "Da grande faro'...10 grandi si raccontano a una piccola sognatrice" (Editoriale Scienza, 144 pagine, 16,90 euro).



I dieci dialoghi, corredati dalle illustrazioni di Maria Gabriella Gasparri, dimostrano tutto l'entusiasmo e la curiosita' di Ariel, che riesce a strappare ai suoi interlocutori ricordi personali e spunti inaspettati, mettendo in luce il loro lato piu' umano e fanciullesco. Si scopre cosi' che Amalia Ercoli Finzi, pioniera dell'ingegneria aerospaziale al femminile e 'mamma' della trivella che ha bucato la cometa della missione Rosetta, da piccola sognava di fare l'esploratrice e per hobby smontava la bicicletta per studiarne il funzionamento. Oppure che il biologo della longevita' Valter Longo da ragazzo ha lavorato come traduttore per l'Fbi mentre girava gli Stati Uniti suonando in un gruppo musicale. O che l'archeologo Ausilio Priuli a 12 anni faceva gia' da guida agli studiosi che visitavano le incisioni rupestri di Massi di Cemmo.



Tra ricordi d'infanzia e di scuola degli intervistati, emergono cosi' i segni premonitori di quelli che sarebbero poi diventati. Le loro storie, messe una in fila all'altra, dimostrano di essere legate da un fattore comune: la determinazione nell'inseguire le proprie passioni. Una lezione chiave per tutti i ragazzi alle prese con il fatidico interrogativo 'cosa faro' da grande?'.