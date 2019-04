Verso le nuove unità di misura, l'ampere

Dopo l'introduzione generale sul nuovo Sistema Internazionale delle unità di misura (Si) da parte di Maria Luisa Rastello, direttrice scientifica dell'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (Inrim) e unica italiana nel Comitato internazionale pesi e misure, scendiamo in dettaglio sui cambiamenti in arrivo a partire dal 2 maggio, con l'entrata in vigore del nuovo Sistema, approvato il 16 novembre 2018 dalla 26/a Conferenza Generale dei Pesi e delle Misure (Cgpm).

Il primo approfondimento è dedicato all'unità di misura della corrente elettrica, l'ampere, in un nuovo video realizzato dall'Inrim per l'agenzia ANSA. Luca Callegaro spiega in che modo cambierà questa unità di misura, i cui sottomultipli e multipli vengono applicati alle correnti dei circuiti integrati come a quelle dei grandi sistemi elettrici di distribuzione.

La definizione attuale dell'ampere risale al 1948, basata su un esperimento meccanico; alla luce delle nuove conoscenze oggi è possibile definire la corrente come un flusso di elettroni, come si prepara a fare il nuovo Sistema internazionale.