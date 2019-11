E' stato completato l'edificio destinato ad accogliere il reattore sperimentale Iter per la fusione nucleare, destinato a dimostrare la possibilità di riprodurre i processi che avvengono nel cuore delle stelle. Lo ha detto all'ANSA il capo del dipartimento di Ingegneria di Iter, Sergio Orlandi. L'annuncio del direttore generale dell'organizzazione Iter è previsto oggi in Francia, a Saint Paul lez Durance, non lontano dal sito di Cadarache in cui sta nascendo la macchina.