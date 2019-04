Pronto il legno trasparente, assorbe e libera il calore - VIDEO

Il legno diventa trasparente, grazie allo speciale procedimento chimico presentato nel convegno della Società Americana di Chimica, in corso in Florida. Il legno che può essere attravesato dalla luce potrebbe diventare un materiale da costruzione capace di immagazzinare e liberare il calore, favorendo così il risparmio energetico. Il materiale ecosostenibile, realizzato dai chimici svedesi dell'Istituto Reale di Tecnologia di Stoccolma, è biodegradabile e in grado di sopportare carichi pesanti, oltre che di lasciar passare la luce.

Secondo Céline Montanari, la ricercatrice svedese che ha presentato il legno trasparente nel convegno americano, "si tratta di un eccellente isolante termico, se confrontato con vetro e plastica, e potrebbe trovare un ampio impiego in bioedilizia".

Trattato con uno speciale composto in grado di legarsi bene alle cellule vegetali, il legno trasparente potrà aiutare a mantenere una temperatura costante all'interno di un'abitazione. "Nelle giornate assolate - spiega Montanari - può assorbire calore, permettendo all'ambiente interno di restare fresco. La notte, al contrario - conclude - il materiale di cui è composto diventa più solido e libera calore all'interno dell'appartamento, riscaldandolo".