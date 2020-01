AstroLuca, selfie accanto alla tuta spaziale e foto delle Alpi

Alla vigilia della passeggiata spaziale, quarta e ultima della missione Beyond, l'astronauta Luca Parmitano ha pubblicato su Twitter la foto con il collega Andrew Morgan della Nasa e le tute che indosseranno, insieme ad altre bellissime foto dell'Italia, che ritraggono le Alpi e molti laghi dell'arco alpino. Nelle immagini, accompagnate da un sintetico Alpi, seguito dall'hashtag della sua missione Beyond dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa), i suoi follower hanno riconosciuto i laghi d'Orta, Maggiore, di Lugano, di Como, d'Iseo, d'Idro.

Il comandante della Stazione Spaziale le ha scattate durante un momento di relax della sua attività dedicata in questi ultimi giorni soprattutto alla preparazione della passeggiata spaziale prevista il 25 gennaio, per la complessa attività di manutenzione del cacciatore di antimateria Ams-02. AstroLuca e AstroDrewMorgan hanno iniziato a organizzare gli strumenti per l'attività extraveicolare (Eva) e ne hanno approfittato anche per uno scatto in cui sorridono fra le due tute spaziali. La foto è stata pubblicata su Twitter dal profilo della Stazione Spaziale Internazionale e retweettata dall'astronauta dell'Esa.

Nel frattempo gli ingegneri di volo della Nasa, Jessica Meir e Christina Koch, hanno ripassato le procedure per manovrare il braccio robotico con il quale assisteranno i due spacewalker. I russi Alexander Skvortsov e Oleg Skripochka, invece, hanno cominciato a preparare la navetta Soyuz che riporterà a Terra Skvortsov, Koch e Parmitano il 6 febbraio prossimo.