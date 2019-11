AstroLuca supera l'esame di guida del robot dallo spazio

Per nulla affaticato dalla passeggiata spaziale da record del 15 novembre, Luca Parmitano ha superato brillantemente il primo esame di guida a distanza di un robot sulla Terra, che ha telecomandato dalla sua postazione a bordo della Stazione spaziale internazionale (Iss) mentre orbitava alla velocità di 7,8 chilometri al secondo.

Il rover, situato in un laboratorio di Valkenburg, nei Paesi Bassi, sarà nuovamente telecomandato per simulare l'esplorazione del suolo lunare nell'ambito dell'esperimento Analog-1, con cui l'Agenzia spaziale europea (Esa) intende testare il controllo dall'orbita dei futuri rover che opereranno sulla Luna e su Marte.

In space, ESA astronaut Luca Parmitano using a six-degree of movement joystick to pick up a fist-sized rock on Earth. #Analog1 pic.twitter.com/17t0byRwev





Dopo una prima verifica degli strumenti e un pranzetto veloce, consumato anche dai tecnici a terra con una pizza celebrativa, AstroLuca ha affrontato il suo test di guida impiegando appena una decina di minuti per muovere il rover lungo il percorso prestabilito di circa 40 metri, segnato all'interno del laboratorio da una serie di coni arancioni. Infine, come da programma, ha prelevato una pietra colorata di blu utilizzando la pinza del braccio robotico.

Success! Luca Parmitano on the @Space_Station has controlled a robotic arm thousands of kilometres away in the Netherlands to pick up a rock for #Analog1. Full experiment planned for Monday 25 November. pic.twitter.com/G9OadRXcVO