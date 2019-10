AstroLuca fotografa l'eruzione dell'Etna

Ricorda delle nuvole, la cenere bianca che si libera dall'Etna durante la sua eruzione più recente e AstroLuca l'ha immortalata approfittando di un passaggio della Stazione Spaziale sulla sua Sicilia. "L'Etna in eruzione", ha scritto semplicemente l'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa) postando la foto su Twitter.

Nell'immagine l'Etna è in primo piano circondato da un anello di nuvole bianche. Non è la prima volta che Luca Parmitano fotografa la sua regione. La Sicilia è stata infatti protagonista degli scatti inviati durante i primi giorni della sua missione Beyond.