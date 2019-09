Astroluca fotografa 'onde' nel cielo delle Azorre

Con le loro ampie e sinuose volute 'dipingono' dei disegni bellissimi: sono le "onde nel cielo sopre le Azzorre", fotografate da Luca Parmitano, a bordo della Stazione Spaziale Internazionale per la missione Beyond.



L'astronauta dell'Agenzia spaziale europea (Esa) su Twitter dimostra di avere anche spiccate doti di fotografo e scrittore. In un altro scatto, che mostra lo stretto di Gibilterra, scrive: "Dove due continenti, due Storie si incontrano, le correnti giocano con acqua e aria generando pittogrammi di nubi e mare".



A Gibilterra l'incontro tra Europa e Africa (fonte: Luca Parmitano/ESA/NASA)