Da AstroLuca un'immagine dell'Africa, 'pelle' della Terra

Africa, pelle della Terra: è la metafora scelta dall'astronauta Luca Parmitano per accompagnare la sua ultima foto scattata dalla Stazione Spaziale Internazionale, dove si trova per la missione Beyond, dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa).

Nell'immagine pubblicata su Twitter la terra africana può far pensare infatti alle cellule della pelle viste dal microscopio: "La pelle della Terra. Africa: sabbia rossa e grigia roccia", scrive AstroLuca.

E' invece un altro omaggio alla sua terra natale la foto dell'Etna, "sempre maestosa, sempre diversa, come fosse un essere vivente".



L'Etna fotografato da Luca Parmitano (fonte: Luca Parmitano, ESA, NASA)